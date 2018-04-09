Австрийский Raiffeisen Bank не будет напрямую затронут новыми санкциями США в отношении России, где у банковского холдинга лишь 10% активов, сообщил в интервью Reuters глава ЦБ Австрии Эвальд Новотны.

Акции Raiffeisen Bank подешевели на 16% после объявления на прошлой неделе о расширении санкций в отношении России. В 2017 году на Россию приходилось 9% от общего объема активов банка.

«Я думаю, это преждевременная реакция рынков, — сказал Новотны. — В конце концов мы не видим какого-либо прямого воздействия на деятельность Raiffeisen».

Осведомленность о рисках должна защитить банк, даже если санкции в целом окажут влияние на российскую экономику, добавил Новотны, который также является членом Совета управляющих ЕЦБ.

В заявлении Raiffeisen Bank, опубликованном во вторник, говорится, что, на компании, включенные в новый санкционный список США, приходится лишь около 0,1% активов.

В прошлую пятницу Минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 14 компаний, после чего с начала текущей недели продолжается распродажа рубля, российских долговых инструментов и акций.