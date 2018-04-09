Райффайзенбанк в своем микроблоге в Twitter предупредил клиентов о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению.

«Сейчас наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои искренние извинения за эти неудобства. Уже ремонтируем», — говорится в сообщении.

‼️📢Сейчас наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои искренние извинения за эти неудобства. Уже ремонтируем🛠

— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 10 апреля 2018 г.

Ранее о проблемах с доступом в онлайн- и мобильный банк Райффайзенбанка сообщили клиенты кредитной организации.

@Raiffeisen_Ru добрый день! а что случилось с онлайн и мобильным банком? снова невозможно зайти ни в тот, ни в другой

— 5g6r (@5g6r) 10 апреля 2018 г.

@Raiffeisen_Ru Добрый день! Почему не работает мобильный банк? Через интернет тоже не получилось войти в личный кабинет?!!!!

— Арам Авакян (@aramavakyan1) 10 апреля 2018 г.