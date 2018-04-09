Райффайзенбанк в своем микроблоге в Twitter предупредил клиентов о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению.

«Сейчас наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои искренние извинения за эти неудобства. Уже ремонтируем», — говорится в сообщении.

Ранее о проблемах с доступом в онлайн- и мобильный банк Райффайзенбанка сообщили клиенты кредитной организации.