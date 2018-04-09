PSA Bank снижает кредитные ставки и размер первоначального взноса на весь представленный в России модельный ряд французских автомобильных брендов Peugeot и Citroёn.

За годы присутствия на российском рынке бренды Peugeot и Citroёn завоевали уважение и любовь как среди розничных покупателей, так и у представителей бизнес-среды.

Все изменения условий кредитования направлены на снижение ставок и размеров первоначального взноса и остаточного платежа. Ярким примером подобных изменений являются автомобили Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан, которые собираются на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области. В апреле 2018 года PSA Bank (ПСА Банк, ООО «Банк ПСА Финанс РУС» лицензия № 3481) вновь запускает специальные кредитные предложения на данные модели. В частности, при оформлении кредита на срок до 24 месяцев и внесении первоначального взноса в размере 25% общей стоимости автомобили можно будет приобрести с нулевой переплатой.

0% переплаты – означает затраты клиента, связанные с получением кредита по программе «Специальный кредит» для приобретения нового автомобиля Peugeot 408 или Citroёn C4 Седан на срок 12 или 24 месяца с первоначальным взносом от 25% и ставкой по кредиту 5%. Затраты клиента между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируются за счет предоставления специальной цены на автомобиль. Сумма кредита от 50 000 до 5 000 000 рублей, обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Обязательно оформление страхового полиса КАСКО по тарифам соответствующих страховых компаний. Списание денежных средств со счета клиента производится в погашение задолженности один раз в месяц.

Кроме того, упомянутые модели попадают под действие двух специальных программ с государственной поддержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При покупке автомобилей Peugeot и Citroёn в кредит участники госпрограмм могут получить скидку на внесение первоначального взноса, предоставляемую за счет субсидий государства в размере 10% от стоимости автомобиля.

Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые до этого не имели транспортного средства и планируют совершить покупку в 2018 году. Программа «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Участникам необходимо иметь действующее водительское удостоверение и быть свободными от обязательств по другим автокредитам в 2017 и 2018 году.

Для приобретения Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан участники могут выбрать из нескольких кредитных программ: «Специальный кредит» с выгодной ставкой или кредит «С остаточным платежом», который позволяет достичь комфортного размера ежемесячных платежей.

«Российский автомобильный рынок продолжает свой уверенный рост, и мы развиваемся вместе с ним», - прокомментировал Эндрю Джон Нортон, Председатель Правления ООО «Банк ПСА Финанс РУС». - «Поэтому мы продолжаем прикладывать все усилия, чтобы наши клиенты могли совершить покупку по наиболее выгодным, гибким и прозрачным условиям. Вкупе с программами господдержки, которые весьма успешно показали себя в прошлые разы, наши новые кредитные предложения позволяют всем категориям граждан обзавестись качественными, стильными и надежными французскими автомобилями».

Адрес банка: 105120, Российская Федерация, город Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж.