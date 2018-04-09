По словам председателя правления ООО «Экспобанк», Алексея Санникова: «В 2017 году банк инвестировал в создание надежной инфраструктуры, которая позволяет внедрять интеллектуальные и IT решения. Мы уже максимально используем цифровые технологии во внутрибанковских процессах. Для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, обеспечен выход на новые европейские рынки и сформированы конкурентные продукты. Мы придерживаемся долгосрочной стратегии развития путем сохранения эффективной бизнес-модели и органического роста».

Кредитный портфель за год вырос на 79% и достиг 26 млрд рублей. Банк сохранил высокий уровень качества кредитного портфеля: объем NPL 90+ снизился на 154 млн рублей, а их доля в совокупном кредитном портфеле за 2017 год сократилась с 4,4% до 2,0%. При этом Банк продолжает поддерживать значительный объем высоколиквидных активов: на конец 2017 года они составляли 30,3 млрд рублей, или 49% от баланса Банка.

В декабре 2017 года Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi A. S. о покупке 100% акций АО «АКБ «Япы Креди Банк Москва».

На текущий момент банк полностью присоединен к ООО «Экспобанк», все интеграционные процессы завершены.

В начале IV квартала агентство Fitch подтвердило рейтинг банка на уровне «B+» со «стабильным» прогнозом. В марте 2018г рейтинговое агентство АКРА подтвердило Экспобанку кредитный рейтинг ВВВ+(RU) со «стабильным» прогнозом.