В Калужской области раскрыта кража денежных средств из банкомата, сообщается на сайте МВД.

Преступление было совершено в Обнинске в первых числах апреля. Ранним утром преступники, взломав двери магазина, проникли в помещение торгового зала. Используя баллончик с краской, они вывели из строя объективы камер видеонаблюдения, после чего при помощи инструментов вскрыли установленный в магазине банкомат, откуда похитили кассеты с деньгами.

Сумма причиненного ущерба составила 1,061 млн рублей. С похищенным имуществом мужчины скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, подчеркивают правоохранители.

В ходе оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались житель Московской области 1974 года рождения и житель Обнинска 1989 года рождения.



Также было установлено их местонахождение. В настоящий момент фигуранты задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

