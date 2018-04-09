Экономическая повестка — константа в рабочем графике президента РФ Владимира Путина, координация действий с Кабинетом министров происходит в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что предпринимает лично президент для стабилизации экономической ситуации, передает РИА Новости.

По его словам, негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, потом будет корректировка.

«Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет», — добавил Песков.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.