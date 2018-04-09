Новые санкции США стали «хорошим тестом» для российской конструкции макроэкономики, финансовые рынки эти санкции точно выдержат. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Биржевом форуме в Москве.



«Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет... Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят», — сказал он, передает ТАСС.

По словам министра, изменений со стороны регуляторов на рынке не происходит. «Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, можно не сомневаться. И главный акцент — это бесперебойная работа предприятий (которые попали под санкции), это сотни тысяч людей. Правительство сейчас будет концентрироваться на работе предприятий», — добавил Орешкин.