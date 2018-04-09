Одним из итогов первого года конкурсного производства в ПАО «Татфондбанк» стало более 65 тыс. претензий о возврате задолженности и более 7 тыс. судебных исков на сумму 157,4 млрд рублей, следует из отчета АСВ.

Из них 415 заявлений о включении требований банка в реестры должников — банкротов на сумму 145,8 млрд рублей. Из рассмотренных исков удовлетворено более 3 тыс. заявлений на сумму 75 млрд рублей.

Отказано в удовлетворении 45 исков. При этом всего возбуждено более 4,2 тыс. исполнительных производств на сумму 1,8 млрд рублей, сообщает TatCenter .