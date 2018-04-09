Рекомендованный семейный доход заемщика, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита , за период с августа 2017 года снизился на 6,9%. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй, подчеркнув, что это означает рост доступности ипотеки в России.

Подсчеты НБКИ основаны на информации кредиторов, передающих туда свои данные. По состоянию на 1 апреля 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 86 млн заемщиков, которую передают свыше 4,1 тыс. кредиторов, сотрудничающих с этим бюро.

По подсчетам НБКИ, на 1 апреля 2018 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 1 августа 2017-го на 4,8 тыс. рублей — с 69,5 тыс. до 64,7 тыс. Как поясняют в бюро, показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является ежемесячный платеж на уровне одной трети от ежемесячных доходов, следует из релиза.

В НБКИ подчеркивают, что ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику снижения показателя рекомендованного семейного дохода заемщика (и, соответственно, более высокую доступность ипотеки) среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Архангельская область (минус 17,8%), Хабаровский край (минус 15,6%), Кировская (также минус 15,6%) и Тверская (минус 15,4%) области, Чувашская Республика (минус 14,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (минус 14,1%), Нижегородская (минус 13,5%) и Тюменская (минус 12,3%) области, а также Москва (минус 12,1%), Краснодарский край и Калининградская область (у обоих последних регионов — минус 12%).

В свою очередь рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов зафиксирован в Волгоградской области (плюс 18,3%), Республике Коми (плюс 16,7%), Кемеровской (плюс 4,2%), Оренбургской (плюс 3,2%), Московской (плюс 1,8%), Самарской (плюс 1%) и Рязанской (плюс 0,8%) областях.



«Доступность ипотеки продолжает расти, что во многом объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Вместе с тем заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

