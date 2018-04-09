Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не сомневается в том, что банки, которые сейчас находятся на санации, удастся продать частным инвесторам. Об этом она заявила на Биржевом форуме в Москве.



«Санация нескольких крупных банков вызвала увеличение госсобственности. Я хочу подтвердить наше намерение выводить их на рынок, предложить инвесторам успешную бизнес-модель и быстрее их продавать», — сказала Набиуллина.

По ее словам, сейчас возникают сомнения, удастся ли это сделать. «Но мы видим, что спрос на хорошие банки существует, с ростом экономики он также будет расти», — отметила она.

