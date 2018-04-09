Снижение уровня инфляции привело к тому, что доступность кредитов повысилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме.



«Несколько лет назад все противопоставляли низкую инфляцию и экономический рост. Это ложное противопоставление. Низкая инфляция дает возможности для экономического роста, повышая доступность кредита и понижая ставки», — сказала она.

Набиуллина отметила, что сейчас начался рост кредитования малого и среднего бизнеса, а также началось уменьшение спреда между краткосрочными и долгосрочными ставками.

«У нас всегда была проблема доступности долгосрочных кредитов. Сейчас происходит уменьшение ставок по долгосрочным кредитам. В рознице мы видим это по ипотеке», — сказала она.