Граждане США смогут спокойно завершить сотрудничество и текущие контракты с лицами и компаниями из России, включенными 6 апреля в американские санкционные списки. Речь в том числе идет о пока еще незавершенных поставках тех или иных товаров, хотя некоторые запреты действуют уже сейчас. Об этом говорится в пояснениях, опубликованных на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов, передает ТАСС.



По утверждению ведомства, при введении санкций устанавливается также период для завершения всех операций, прекращения контрактов и соглашений, которые были заключены до даты расширения черных списков, то есть в данном случае — до 6 апреля. Речь идет также о выплате попавшими под санкции лицами и структурами заработной платы, пенсий и других сумм, предусмотренных действующими договорными обязательствами. Это правило также распространяется и на оказание услуг работниками заблокированных организаций. Конкретные сроки прекращения совместной работы американцев с фигурантами санкционных списков обозначены в отдельных документах Минфина.

В минувшую пятницу Вашингтон ввел санкции в отношении некоторых российских госслужащих, крупнейших предпринимателей и руководителей госкорпораций, а также против компаний. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех перечисленных граждан и организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.

В тот же день управление по контролю над иностранными активами этого ведомства распространило заявление, согласно которому инвесторам до 7 мая нужно избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями. В частности, инвесторам из США «необходимо до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, «Группы ГАЗ» и объединенной компании «Русал».

Американским физическим и юридическим лицам также необходимо до 5 июня 2018 года свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США, с подпавшими под санкции 12 компаниями, а также с другими юридическими лицами, 50-процентная доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим 12 компаниям, добавило управление.

Пока у американских клиентов российских структур из черного списка есть время получить товары, закупленные ранее, при условии, что импорт осуществляется в соответствии с требованиями и ограничениями, указанными в общей лицензии Минфина, в которой и обозначены сроки прекращения сотрудничества. В целом она позволяет совершить сделки, необходимые для завершения совместной работы. При этом средства за товары должны быть переведены на открытый в американском банке счет российской компании, который был заморожен в результате введения санкций.