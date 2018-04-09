Минфин против наращивания госдолга и траты резервных средств, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Высшей школе экономики.



Он добавил, что при обсуждении настройки налоговой системы РФ сегодня не рассматривается рост налоговой нагрузки на экономику.

«Мы не собираемся использовать налоговую систему для дополнительного изъятия ресурсов из экономики. Это основной наш принцип и принцип так называемой фискальной нейтральности, который мы будем применять при настройке налоговой системы», — передает его слова ТАСС.

«Неувеличение налоговой нагрузки на экономику — это принципиально важно», — сказал министр.

Силуанов отметил, что налоговые изменения в РФ призваны сделать невыгодной работу в сером секторе.