Как сообщила глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова, выступая на Московском биржевом форуме, ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами (непосредственно хищение или мошеннические ICO - привлечения инвестиций в цифровых активах), по данным ЦБ, с начала 2018 года составил 1,36 млрд долларов.

По словам Мельниковой, за этот период в мире совершено 22 крупных преступления с использованием мошеннических схем (цифровые финансовые активы, криптовалюты). Похищалось около 23 млн долларов в день. В январе только с биржи CoinCheck выведено более 420 млн долларов, сообщает ТАСС .

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев, пояснил, что регуляторные «песочницы» можно сравнить с «бассейном без воды»: в них совершаются не рыночные сделки, в то время как рынок уже явно демонстрирует заинтересованность во внедрении в практику некоторых из технологий, к примеру, криптовалют.

«Я категорически против того, чтобы называть «песочницы» без криптовалют бассейном без воды. Это скорее бочка меда без ложки дегтя», - заявила Мельникова.