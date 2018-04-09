Ситуация в экономике России абсолютно стабильная. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом. В частности, как известно, начался рост валового внутреннего продукта, он не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать», — сказал он.

Рубль продолжил стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник. Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года, курс евро поднялся выше 78 рублей впервые с апреля 2016-го.



По состоянию на 16:16 мск курс доллара вырос на 2,5425 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 63,2025 рубля, курс евро — на 3,45 рубля, до 78,15 рубля.