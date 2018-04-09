Инфляция в России находится на абсолютно низком уровне, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач», — сказал глава правительства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Медведев также отметил, что «низким является объем государственного долга, внутренних заимствований и внешнего долга, что также позволяет нашей экономике стабильно развиваться».

Как сообщил 6 апреля Росстат, потребительские цены в России в марте выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция ускорилась до 2,4% с февральских 2,2%.