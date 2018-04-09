Следственный отдел ОМВД по Алуште предъявил обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере 68-летней уроженке Алтайского края и ее 42-летней дочери. Как сообщается на сайте МВД России, злоумышленницы, «позиционируя себя успешными предпринимателями в банковской деятельности, предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе, суля в дальнейшем выплату немалых процентов».

Предполагалось открытие женщинами частного банка на территории полуострова. При этом они ссылались на связи с высокопоставленными лицами, хотя в действительности, как было установлено сотрудниками полиции, этими связями не обладали.

При помощи такой схемы обвиняемые в течение нескольких лет завладевали денежными средствами граждан. Обещанные проценты предприниматели так и не получили. Когда скрывать обман стало невозможно, злоумышленницы заявили «компаньонам», что подверглись ограблению, и даже написали заявление в полицию. Однако их показания полицейские тщательно проверили и уличили женщин во лжи, отмечают правоохранители.

В настоящее время женщинам предъявлено обвинение в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

В ходе следственных действий установлен 21 потерпевший от противоправных действий обвиняемых. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил более 160 млн рублей.

Согласно действующему законодательству, обвиняемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Злоумышленницы находятся под стражей.

