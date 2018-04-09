Банк России отозвал лицензию у среднего крымского банка ВВБ спустя четыре месяца после ввода временной администрации. Банку искали санатора, но безуспешно. По мнению экспертов, история ВВБ показала, что, кроме крупнейших РНКБ и «России», банкам в Крыму рассчитывать на помощь регулятора не стоит, пишет «Коммерсант».

ЦБ ввел временную администрацию в ВВБ 12 декабря 2017 года. По информации газеты, изначально ЦБ планировал найти для ВВБ санатора. На эту роль рассматривались крупнейшие игроки в Крыму — РНКБ и банк «Россия». Однако каждый из них уже имеет санируемые банки — Крайинвестбанк и Генбанк соответственно, и желания взять на оздоровление еще и ВВБ ни один из них не испытывал.

«Желающих из числа банков, не представленных в Крыму, также не нашлось, — указывает один из собеседников издания. — Слишком велик риск санкций, а рынок выглядит уже не так заманчиво». В итоге ЦБ пришлось сначала продлить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, благодаря которому вкладчики имели возможность получить страховое возмещение, а после исполнения обязательств перед ними отозвать лицензию.

По мнению экспертов, потеря ВВБ несущественна для Крыма, но показывает, что исключений для рядовых банков полуострова регулятор больше делать не готов. «ВВБ не являлся опорным банком для Крыма, на полуострове в сравнении с крупными представителями местного банковского сектора он был средним», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, до 90% всех банковских услуг в регионе приходится на РНКБ, «Россию», Генбанк.

Можно предположить, продолжает эксперт, что руководство ВВБ сделало основную ставку на развитие в Крыму, поскольку в тот период времени правительство уделяло большое внимание поддержке развития в регионе, в том числе и банковского сектора. «Но уже сейчас понятно, что концентрация трех сильнейших банков в Крыму на текущий момент, похоже, устраивает и правительство, и регулятора. Учитывая, что в регионе по-прежнему много неразрешенных проблем, вкладывать средства в поддержку совсем небольших игроков нецелесообразно», — считает Жарский.