Растущие цены на нефть с высокой долей вероятности могут предотвратить колебание курса рубля. Об этом рассказал бывший министр финансов Алексей Кудрин.



«Сейчас мы видим, что рубль заметно упал. Но в то же время высокие цены на нефть с высокой долей вероятности предотвратят дальнейшие колебания его курса», — сказал Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«При этом не надо забывать, что нынешняя ситуация выгодна экспортерам, которые постараются ею воспользоваться», — отметил он.

По его словам, ослабленный рубль помогает российскому экспорту. «В целом баланс будет неплохим, это не повлияет сильно на экономический рост», — добавил экс-министр.

