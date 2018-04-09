Санация банков, а также продажа «Магнита» ВТБ увеличивают долю госсектора в российской экономике на 1,6—1,7%. Об этом рассказал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.



«Санируемые «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк дают увеличение госсектора на 0,2—0,3%, переход «Магнита» под контроль ВТБ — 1,4%», — рассказал он на конференции в Высшей школе экономики.

ВТБ в феврале купил 29,1% «Магнита» за 138 млрд рублей.

