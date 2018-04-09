Российские рынки постепенно вернутся к стабильности, но будет период волатильности, считает глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.



«Мы понимаем, что рынки постепенно вернутся к стабильности после периода волатильности», — сказал Кудрин, выступая на Биржевом форуме в Москве.

Кроме того, бывший министр финансов считает, что ЦБ вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки в ближайшее полугодие.

«Это (текущая ситуация на финансовых рынках) не повлияет сильно на экономический рост, с другой стороны, потребует от ЦБ дополнительного внимания к инфляции. Думаю, что ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшее полугодие уже не стоит», — передает слова Кудрина ТАСС.