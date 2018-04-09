Российское правительство предлагает внести поправки в законопроект об уточнении порядка применения контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями. Об этом говорится в распоряжении на сайте Кабмина.

Законопроект направлен на совершенствование порядка применения контрольно-кассовой техники нового типа. За ФНС России предлагается закрепить обязанность по разработке единого методологического подхода к формированию кассового чека.

Поправки к законопроекту подготовлены Минфином России.

Поправками предлагается освободить от обязанности применения ККТ:

кредитные организации при осуществлении ими расчетов и других банковских операций;

организации, реализующие полномочия субъектов Федерации и муниципальных образований по предоставлению за плату права пользования парковочными местами при условии перечисления собираемых денежных средств в бюджетную систему;

государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций при оказании ими дополнительных платных услуг населению, связанных с библиотечным делом;

лиц, осуществляющих торговлю молоком и питьевой водой в розлив, питьевой водой в розлив через автоматические устройства для расчетов, газетами и журналами на бумажном носителе, вне зависимости от места их реализации.

Предусматривается также возможность освобождения от применения ККТ в труднодоступных местностях. Предлагается ввести обязанность по применению ККТ при продаже билетов кондукторами и водителями при предоставлении транспортных услуг.