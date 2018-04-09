Более 2 700 трейдеров в Польше подписали петицию против введения налогов на операции с цифровыми деньгами.

«Мы требуем освободить рынок технологии блокчейн и аннулировать все налоги, связанные с этой индустрией. Мы хотим быть активными создателями этой технологии, а не пассивными получателями того, что подготовят для нас централизованные ведомства Польши или зарубежные структуры в ближайшие годы», — цитирует петицию РБК .

Как объявило Министерство финансов страны на официальном сайте, уже начата разработка «более удобных» правил, добавив, что по-прежнему придерживается своей позиции.

Напомним, массовое недовольство пользователей вызвал документ правительства Польши, в котором сообщалось, что доход, получаемый от сделок с цифровыми деньгами, будет облагаться налогом в 18% и 32%. Власти признали покупку или продажу криптовалюты передачей прав собственности, а это означает, что государство намеревалось взимать 1% с любой операции.

По мнению партнера Департамента налогового и юридического консультирования компании КПМГ в России и СНГ Михаила Клементьева, налогообложение является одним из главных факторов для инвесторов в криптовалюты. Таким образом, введение подобной системы налогов может негативно повлиять на развитие рынка.