В первые три месяца 2018 года количество случаев скрытого майнинга криптовалют выросло на 4000% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в отчете Malwarebytes.

Несмотря на стремительный рост скрытого майнинга, наибольшую угрозу для пользователей несет все же не он, а рекламное ПО (adware). Организации же чаще всего становятся жертвами программ-шпионов.

Согласно данным исследования, количество атак с участием вирусов-вымогателей (ransomware) сократилось на 35%, сообщает Anycoin .

Также популярны такие методы, как создание фейковых Twitter-аккаунтов и «черное» SEO, с помощью которых мошенники получают доступ к учетным данным кошельков своих жертв и другой конфиденциальной информации.

В отчете приводятся и другие схемы, но перечисленные выше методы остаются самыми опасными для пользователей на данный момент.