Значимость социальных сетей и скорость распространения информации с их помощью растут не по дням, а по часам.
Современному банку необходимо:
- оперативно реагировать на отрицательные отклики и публикации негативных материалов о работе банка;
- в режиме реального времени собирать статистику по положительным и отрицательным отзывам о работе сотрудников банка;
- как результат –поддерживать положительную репутацию банка в режиме 24/7.
26 апреля компания «Иннодата» расскажет представителям банков об инновационной системе мониторинга и анализа контента социальных сетей. Вы узнаете: как эффективно и с пользой для бизнеса использовать социальные сети, правильно анализировать контент, привлечь новых и удержать существующих клиентов, снизить репутационные риски, оперативно реагировать на различные поведенческие всплески и многое другое.
Место проведения: Москва, ул. Охотный Ряд 2, 9 подъезд, 5 этаж, Meeting Point.
Время проведения: 26 апреля 2018, с 9:30 до 13:00.
Для кого:
- руководители отделов digital-маркетинга;
- руководители розничного блока банка;
- руководители департамента маркетинга банка;
- руководители департамента по работе с клиентами банка;
- руководители департамента внешних коммуникаций банка;
- директора департаментов информационной политики и связей с общественностью;
- представители профильных отделов и департаментов, отвечающих за нивелирование репутационных потерь банка.
Программа мероприятия:
9:30-10:00 – кофе-брейк, сбор участников.
10:00-11:00. Сессия. «PR. Эффективная обработка потока инфоповодов и обращений».
Что мы будем делать?
- Выберем только нужные инфоповоды: быстро, эффективно, а главное вовремя.
- Определим инструменты реагирования.
- Классифицируем инфоповоды и назначим ответственных сотрудников.
- Идентифицируем угрозы верно.
11:00-12:30 – Сессия. «Customer Care. Повышение уровня лояльности клиентов».
Каким образом мы достигнем вышеуказанной цели?
- Снизим количество клиентов, неудовлетворенных уровнем обслуживания.
- Обеспечим качественную обратную связь удобным для клиента способом.
- Автоматизируем процесс обработки обращений из любых каналов коммуникаций.
12:30-13:00 – Дискуссионная сессия
Участие в мероприятии бесплатное для представителей банков. Зарегистрироваться можно написав письмо на адрес dm@innodata.ru, указав ФИО, название финансовой организации, должность и контакты для связи.
Внимание! Количество мест ограничено.
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Источник: Компания Иннодата
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