Современному банку необходимо:

оперативно реагировать на отрицательные отклики и публикации негативных материалов о работе банка;

в режиме реального времени собирать статистику по положительным и отрицательным отзывам о работе сотрудников банка;

как результат –поддерживать положительную репутацию банка в режиме 24/7.

26 апреля компания «Иннодата» расскажет представителям банков об инновационной системе мониторинга и анализа контента социальных сетей. Вы узнаете: как эффективно и с пользой для бизнеса использовать социальные сети, правильно анализировать контент, привлечь новых и удержать существующих клиентов, снизить репутационные риски, оперативно реагировать на различные поведенческие всплески и многое другое.

Место проведения: Москва, ул. Охотный Ряд 2, 9 подъезд, 5 этаж, Meeting Point.

Время проведения: 26 апреля 2018, с 9:30 до 13:00.

Для кого:

руководители отделов digital-маркетинга;

руководители розничного блока банка;

руководители департамента маркетинга банка;

руководители департамента по работе с клиентами банка;

руководители департамента внешних коммуникаций банка;

директора департаментов информационной политики и связей с общественностью;

представители профильных отделов и департаментов, отвечающих за нивелирование репутационных потерь банка.

Программа мероприятия:

9:30-10:00 – кофе-брейк, сбор участников.

10:00-11:00. Сессия. «PR. Эффективная обработка потока инфоповодов и обращений».

Что мы будем делать?

Выберем только нужные инфоповоды: быстро, эффективно, а главное вовремя.

Определим инструменты реагирования.

Классифицируем инфоповоды и назначим ответственных сотрудников.

Идентифицируем угрозы верно.

11:00-12:30 – Сессия. «Customer Care. Повышение уровня лояльности клиентов».

Каким образом мы достигнем вышеуказанной цели?

Снизим количество клиентов, неудовлетворенных уровнем обслуживания.

Обеспечим качественную обратную связь удобным для клиента способом.

Автоматизируем процесс обработки обращений из любых каналов коммуникаций.

12:30-13:00 – Дискуссионная сессия

Участие в мероприятии бесплатное для представителей банков. Зарегистрироваться можно написав письмо на адрес dm@innodata.ru, указав ФИО, название финансовой организации, должность и контакты для связи.

Внимание! Количество мест ограничено.

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Источник: Компания Иннодата