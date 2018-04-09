Современному банку необходимо:

  • оперативно реагировать на отрицательные отклики и публикации негативных материалов о работе банка;
  • в режиме реального времени собирать статистику по положительным и отрицательным отзывам о работе сотрудников банка;
  • как результат –поддерживать положительную репутацию банка в режиме 24/7.

26 апреля компания «Иннодата» расскажет представителям банков об инновационной системе мониторинга и анализа контента социальных сетей. Вы узнаете: как эффективно и с пользой для бизнеса использовать социальные сети, правильно анализировать контент, привлечь новых и удержать существующих клиентов, снизить репутационные риски, оперативно реагировать на различные поведенческие всплески и многое другое.

Место проведения: Москва, ул. Охотный Ряд 2, 9 подъезд, 5 этаж, Meeting Point.
Время проведения: 26 апреля 2018, с 9:30 до 13:00.

Для кого:

  • руководители отделов digital-маркетинга;
  • руководители розничного блока банка;
  • руководители департамента маркетинга банка;
  • руководители департамента по работе с клиентами банка;
  • руководители департамента внешних коммуникаций банка;
  • директора департаментов информационной политики и связей с общественностью;
  • представители профильных отделов и департаментов, отвечающих за нивелирование репутационных потерь банка.

Программа мероприятия:

9:30-10:00 – кофе-брейк, сбор участников.
10:00-11:00. Сессия. «PR. Эффективная обработка потока инфоповодов и обращений».

Что мы будем делать?

  • Выберем только нужные инфоповоды: быстро, эффективно, а главное вовремя.
  • Определим инструменты реагирования.
  • Классифицируем инфоповоды и назначим ответственных сотрудников.
  • Идентифицируем угрозы верно.

11:00-12:30 – Сессия. «Customer Care. Повышение уровня лояльности клиентов».

Каким образом мы достигнем вышеуказанной цели?

  • Снизим количество клиентов, неудовлетворенных уровнем обслуживания.
  • Обеспечим качественную обратную связь удобным для клиента способом.
  • Автоматизируем процесс обработки обращений из любых каналов коммуникаций.

12:30-13:00 – Дискуссионная сессия
Участие в мероприятии бесплатное для представителей банков. Зарегистрироваться можно написав письмо на адрес dm@innodata.ru,  указав ФИО, название финансовой организации, должность и контакты для связи.

Внимание! Количество мест ограничено.

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Источник: Компания Иннодата