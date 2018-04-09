Рубль продолжил стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник. Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года, курс евро поднялся выше 78 рублей впервые с апреля 2016-го.

К полудню рубль частично отыграл утреннее падение по отношению к доллару и евро. По состоянию на 12:15 мск курс доллара повысился на 2,12 рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника, составив 62,78 рубля. К этому времени курс евро вырос на 2,675 рубля до 77,375 рубля.

«Печально складывается ситуация с валютным курсом: есть все шансы, что рублевые пары могут на короткий период вернуться к уровням 2015 года, это может повлечь за собой изменения в денежно-кредитной политике Банка России, во всяком случае темпы снижения процентной ставки замедлятся. Инфляция по итогам апреля вплотную приблизится к отметке 4% в годовом выражении», — комментирует директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

По состоянию на 11:04 мск курс доллара достиг 63,95 рубля, курс евро к 11:05 мск поднимался до 78,77 рубля.

К 11:15 мск курс доллара составил 63,6325 (рост на 2,9725 рубля к уровню предыдущего закрытия), курс евро — 78,3475 рубля (плюс 3,6475 рубля).

«Хотя рубль обесценился к доллару не так, как рынки, а «всего лишь» на 3,7%, этого вполне достаточно, чтобы операции carry trade стали экономически невыгодными. Следовательно, можно ожидать повышенного спроса на валюту в результате выхода нерезидентов из ОФЗ. Впрочем, пока массовой распродажи обязательств Минфина не наблюдается, скорее всего, инвесторы вчера пока еще хеджировали рублевые позиции», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Однако, отмечает он, если рубль и дальше продолжит падать, то распродаж ОФЗ не избежать. «Не исключено, что российскую валюту поддержит Банк России своими интервенциями», — добавляет эксперт.

После серии распродаж волатильность должна немного успокоиться, однако, похоже, тренд на укрепление рубля сломлен, говорит начальник управления по работе с клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев. «Оценить перспективы курса валют на ближайший месяц с учетом политической нестабильности достаточно сложно. На текущий момент актуальна рекомендация на покупку доллара. Целевые ориентиры на конец месяца по паре доллар/рубль — 61—62, евро/рубль — 75», — указывает он.

По состоянию на 10:46 мск курс евро достиг 78,4275 рубля, курс доллара — 63,55 рубля. К 10:56 мск курс доллара скорректировался до 62,9025 рубля (рост на 2,2425 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия), курс евро вырос на 2,795 рубля до 77,495 рубля.

Ранее во время торгов на Московской бирже курс доллара превысил 62 рубля, а курс евро перевалил за 77 рублей.



Так, по состоянию на 10:42 мск курс доллара растет на 1,805 рубля, до 62,465 рубля, евро — на 2,3075 рубля, до 77,0075 рубля.