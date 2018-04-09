Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов или электронных денег. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Думы.

В соответствии с принятым законом, за мошенничество с использованием электронных средств платежа грозит лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, предусмотрена повышенная уголовная ответственность за хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денег. За это такое преступление максимальным наказанием будет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Авторы документа, внесенного в Госдуму 26 мая 2017 года, отмечают, что «при применении новых форм банковского обслуживания неизбежно возникают угрозы криминального характера, представляющие собой как высокотехнологические формы хакерских атак, так и методы социальной инженерии, в результате применения которых владелец счета либо сам переводит свои средства на счет преступников, либо передает всю конфиденциальную информацию (например, свои персональные данные, данные платежных карт, контрольную информацию, пароли), необходимую для получения доступа к счету».

«Высокая степень общественной опасности указанных противоправных деяний подтверждается спецификой преступлений, совершить которые могут лишь лица, обладающие специальными знаниями и использующие технические средства, что приводит к нарушению не только права собственности, но и банковской тайны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.