Российский рынок останется под негативным давлением из-за ожиданий инвесторов возможного военного удара США по Сирии в течение следующих 2-3 суток на фоне присутствия в стране российских войск. Рубль продолжит ослабление к доллару и евро. В понедельник падение российского рынка на 8-11% было вызвано закрытием лимитов российскими банками на санкционные компании, а также прошедшими продажами со стороны нерезидентов.

Последний раз снижение более чем на 10% по индексу МосБиржи было в понедельник 3 марта 2014 года, после того как 1 марта Совет Федерации разрешил Президенту РФ использовать вооруженные силы за рубежом. Но уже 4 марта рынок отскочил вверх на 5%. При этом объемы торгов нарастающим итогом были в 2-3 раза выше чем объемы, прошедшие вчера. Далее в течение полутора месяцев акции компаний из ТОП-10 выросли до уровня цен, с которых упали. В свою очередь, индекс РТС, которым больше всего торгуют нерезиденты, падал 2 раза: в марте и декабре 2014 года. При том, что декабрьское движение было вызвано резким укреплением доллара к рублю - до 85 рублей в биржевом стакане в течение одного дня. Поэтому исходя из практической истории торгов, мы полагаем, что российский рынок вернется к вершинам в течение одного месяца. Сейчас основное внимание будет сконцентрировано на заявлениях и действиях первых лиц РФ и США относительно вопроса по Сирии. Однако спекулятивные покупки последуют немедленно из-за падения акций ряда качественных компаний почти на 20%.

В аналогичной ситуации в 2014 году рынок ОФЗ отреагировал подъемом отрезка кривой доходности ОФЗ до 1 года на 150 б.п. до 7,64%. Тогда, как вчера на 45 б.п. до 6,72%. Так рынок ОФЗ будет поддержан за счет структурного профицита ликвидности в 3,8 трлн рублей. Согласно свежим данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась до 33,9% в январе 2018 года, что в номинальном выражении составило 2,27 трлн рублей. при общем объеме рынка на уровне около 6,69 трлн рублей. Премия по страховке от дефолта на российский 5-летний долг подросла на 10 б.п. до 140 пунктов при уровне Бразилии - 170 б.п., ЮАР - 158 б.п.