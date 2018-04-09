В условиях низкой инфляции и доступности кредитов может возникнуть ситуация с перегревом отдельных рынков, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме.



«При низкой инфляции и росте кредитов важно, чтобы не накапливалась излишняя долговая нагрузка. Мы это проходили в сфере розничного кредитования, некоторые страны проходили на рынке ипотечного кредитования. Такая проблема может возникать и в других сферах, в строительстве или недвижимости», — сказала она.

По словам Набиуллиной, не стоит призывать к быстрому наращиванию кредитования. «Кредит восстанавливается, начинается новый экономический кредитный цикл, сейчас не надо говорить: давайте больше, больше кредита», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, за три месяца текущего года кредитование экономики показало рост 2%. «На наш взгляд, это здоровые темпы роста», — указала Набиуллина.