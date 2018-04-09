По данным Агентства финансовых услуг Японии (FSA), собранным на 17 торговых площадках, по состоянию на 31 марта как минимум 3,5 млн жителей страны занимаются торговлей цифровых активов.

Из них трейдеры до 30 лет составляют 28%, от 30 до 40 лет — 34%, от 40 до 50 лет — 22% соответственно, сообщает FоrkLog .

Также, по данным регулятора, по состоянию на конец марта 142 тысячи жителей страны инвестируют в криптовалютные маржинальные позиции и фьючерсы. При этом годовой объем торгов непосредственно биткоином вырос с 22 млн долларов 31 марта 2014-го до 97 млрд долларов в 2017 году. Торговля маржинальными, кредитными и фьючерсными позициями на биткоин выросла с 2 млн долларов в 2014 до 543 млрд долларов только в 2017 году.

Отмечается, что публикация этих данных стала очередным шагом FSA на пути к увеличению прозрачности местной криптовалютной индустрии.