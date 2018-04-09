Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) совместно с Казначейством Великобритании и Банком Англии планируют каждый год публиковать отчет о криптовалютах, который будет подготовлен по результатам деятельности межведомственной рабочей группы, разрабатывающей правила регулирования и поддержки криптовалютных технологий.

Сведения о недавно запущенной глобальной финтех-песочнице FCA, которая позволяет тестировать финансовые инновации без необходимости получения разрешения от регуляторов, также будут включены в документ. При этом ключевая деятельность инновационной программы FCA также будет ориентирована на криптовалюты.

Как сообщает ForkLog , ведомство планирует помогать компаниям нормативно-правовыми рекомендациями и мониторить новые рыночные тренды, связанные с ICO и технологией распределенного реестра. Мониторинг такие параметров, как количество новых входных точек на рынок и появление новых инновационных продуктов будет продолжен. Это делается с целью понять, сможет ли финтех помочь улучшить конкуренцию в пользу клиентов.