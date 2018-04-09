Организованная Ассоциацией российских банков и компанией «АйФин Медиа» VIII Международная конференция MobiFinance-2018 соберет на своей площадке 17 апреля банкиров и сотовых операторов, руководителей IT и бизнес-подразделений, экспертов и докладчиков. Главными героями станут разработчики программного обеспечения и оборудования для банков и сотовых операторов. Представители финсектора, платежных систем, провайдеры встретятся с делегатами из ЦБ РФ, ГД РФ, Минфин РФ, Минкома, чтобы обсудить перспективы развития, тенденции и тренды рынка мобильной коммерции, банкинга, сервиса и услуг.









В этом году свои идеи и разработки iSimpleLab представит в экспозиции MobiFinance на стенде №10.

Для деловой программы директор по продажам компании Алексей Колесников и управляющий директор по малому бизнесу дирекции цифрового банка «РосЕвроБанк» Светлана Смирнова подготовили совместный доклад «API + мобильное приложение – ключ к Digital-банку для МСБ».

Они выступят в 14-50, в третьем блоке пленарного заседания, посвященного новым решениям и сервисам для мобильного банкинга, мобильных и бесконтактных платежей.

Докладчики расскажут о синергии совместного проекта iSimpleLab и команды цифрового банка «РосЕвроБанка», о том, как платформа iSimpleBank 2.0 позволяет расширить возможности по созданию клиентских интерфейсов в различных каналах.

Напоминаем, что VIII Международная конференции MobiFinance-2018 состоится 17 апреля 2018 года в Москве, в Event-холл «ИнфоПространство» (1-й Зачатьевский пер., д. 4).

Участники могут зарегистрироваться по ссылке .

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Компания iSimpleLab ждет встречи на MobiFinance-2018!

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, система iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group