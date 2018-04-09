Вместе с ведущими специалистами компании «Диасофт» они обсудили способы, пути и сроки внедрения решений, поддерживающих новый международный стандарт финансовой отчетности.

Актуальность такого рода обсуждений возрастает с приближением 2019 года. Сотрудники бухгалтерий, бэк-офисов и IT-служб банков хорошо понимают: масштабы грядущих перемен требуют тщательного планирования и основательной подготовки к автоматизации бизнес-процессов по классификации и оценке финансовых активов и обязательств, ведению продуктового, бухгалтерского учета и формированию обязательной отчетности.

Открывая мероприятие, Виктор Русалеев, исполнительный директор бизнес-направления «Финансовые рынки Diasoft FA#» , подчеркнул, что компания «Диасофт» разделяет озабоченность своих клиентов и готова рассказать о проделанной работе, проинформировать о сроках выпуска нового продукта и помочь банкам в преодолении больших и малых трудностей перехода на МСФО 9.

Наталья Татарникова, главный бизнес-архитектор департамента «Финансовые рынки FLEXTERA» рассказала о методологии успешного перехода на МСФО 9. Она обратила внимание слушателей на особенности бизнес-процессов по новым правилам учета активов и обязательств, рассказала о ключевых изменениях в учетной политике и бизнес-процессах учета, о том, какие задачи перехода на МСФО 9 можно решить методами Accounting Engine, и об особенностях их применения.

Руководители продуктов бизнес-направлений Core Banking Diasoft FA# и «Финансовые рынки Diasoft FA#» представили изменения в продуктах линейки Diasoft FA# Beans и предложили участникам семинара высказать свои соображения об архитектуре создаваемого решения, обсудить нововведения в формировании резервов и учете депозитов, операций с ценными бумагами, обновления в документарных операциях и схемах кредитования. Участникам встречи было предложено проанализировать методологию учета и различные пути перехода на МСФО 9. Также команда «Диасофт» презентовала новый продукт «Финансовые активы и обязательства», который предназначен для классификации, оценки стоимости, обесценения активов и обязательств для последующего бухгалтерского учета в бэк-офисе в соответствии с новым стандартом.

По словам экспертов, для выполнения задачи не стоит ждать «быстрого» типового решения. В сентябре «Диасофт» планирует выпустить пилотную версию продукта, создаваемого по методологии партнеров из компании ФБК, которые помогают в разработке пошаговой стратегии безболезненного перехода на МСФО 9. Не позднее ноября, с учетом методологии расчета показателей и методики конкретных банков, компания выпустит продукт, готовый к промышленной эксплуатации. Уже сейчас клиенты «Диасофт» смогут рассчитывать на помощь компании в составлении детального плана и бюджета проекта.

Отметим, что к поддержке нового стандарта отчетности в «Диасофт» начали готовиться заблаговременно. Собственную концепцию перехода на МСФО 9 компания представила в декабре 2017 года на заседании технологического комитета. Тогда же была создана рабочая группа, участники которой детально продумывают функционал решений, проводят мероприятия и вырабатывают подходы к реализации большого проекта.

Семинар «Реализация требований МСФО (IFRS) 9 в линейке продуктов Diasoft FA# Beans» показал высокий интерес клиентов к предложениям компании. По мнению участников встречи, времени на дискуссии остается все меньше – пора вплотную заняться технологическим обеспечением внедрения новых обязательных требований Банка России.

Источник: Компания «Диасофт»