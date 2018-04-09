ЦБ планирует обязать банки фиксировать курс обмена валюты при продаже ее через кассу кредитной организации сразу после получения устного согласия клиента на сделку. Это одна из наиболее важных новаций инструкции Банка России 136-И, которая регулирует проведение операций купли-продажи иностранной валюты с участием физлиц, пишет «Коммерсант».



«С момента получения устного согласия физического лица на проведение такой операции по согласованному курсу иностранной валюты кассовый работник должен зафиксировать в системе обслуживания клиентов уполномоченного банка (филиала) согласованный курс по данной операции», — отмечается в документе. Кроме того, инструкция требует от банка в режиме реального времени обновлять информацию о курсах покупки-продажи валюты, а также вводит запрет на размещение информации о курсах обмена валют вне помещения банка.



По словам руководителя центра конверсионных операций Бинбанка Станислава Маркова, после принятия документа банки, которые автоматизировали процессы по установке курсов, смогут упростить документооборот, так как больше не будет необходимости издания приказов или распоряжений об установлении или изменении курсов. «Уже сейчас многие банки изменяют курсы обмена валют в режиме реального времени, но не каждую минуту: как правило, его изменение происходит при изменении курса на торгах на 10 или 20 копеек», — уточнил он.



Участники рынка считают введение подобных правил оправданным, особенно в периоды высокой волатильности рубля, один из которых наблюдается сейчас. «В большинстве случаев обмен валюты происходит в момент обращения клиента в банк, однако бывает, что обмен занимает длительное время, — говорит зампред правления Ланта-Банка Дмитрий Шевченко, — к примеру, при пересчете крупных сумм». Кроме того, отметил он, если клиент хочет приобрести редкую валюту и ее нет в кассе, то чисто теоретически банк может для клиента ее заказывать. Это может занять время, что создает определенные риски уже для банка.

При этом эксперты указывают, что, вводя обязанность для банков по фиксации курса при обмене валюты в кассе банка, ЦБ никак не регламентирует обмен валюты, совершаемый через тот же «Банк — клиент» или банкомат. По словам руководителя коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Дениса Фролова, в судебной практике возникают споры клиентов и банков при приобретении валюты через дистанционные каналы.

Проект указания регулятора вынесен на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru. Срок обсуждения проекта — до 13 апреля.