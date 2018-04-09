Банк России не исключает возможности использования специальных инструментов для поддержания финансовой стабильности. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах ВШЭ.



«Инструменты — они есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации. Что есть в руках у ЦБ, вы и так знаете, для более подробного ответа у меня нет цифр сейчас», — сказал он журналистам.

«Валютное РЕПО никто не сворачивал. Если есть необходимость, этот инструмент всегда есть у нас в запасе. Если будет в целях финансовой стабильности необходимость его применить, почему нет? Зачем себя ограничивать?» — подчеркнул он.