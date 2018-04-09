Богатейшие люди России потеряли в общей сложности примерно 16 млрд долларов в связи с недавним введением Соединенными Штатами санкций в отношении некоторых россиян, компаний и должностных лиц. Такие данные приводит агентство Bloomberg, передает ТАСС.



По его данным, 26 из 27 россиян, входящих в список Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства), понесли убытки. Так, состояние гендиректора ГМК «Норникель» Владимира Потанина снизилось на 2,25 млрд долларов. Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов потерял 1,37 млрд, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — 1,28 млрд. За ними следует владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска, чей убыток составил 905 млн.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Эти меры спровоцировал «черный понедельник» на рынке России: несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Мосбиржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.