Как сообщал Банкир.Ру, 6 апреля в сети Monero произошел хардфорк, который дал начало четырем новым проектам – двум Monero Classic, а также Monero Original и Monero 0.

Два из этих проектов назвали себя Monero Classic, при этом одна команда находится в Сингапуре, а вторая представлена разработчиком под псевдонимом PZ. Оба проекта утверждают, что изменение PoW-алгоритма Monero не было продуманным решением, поэтому должна поддерживаться исходная кодовая база.

Третий проект называется Monero original (XMO) и его разработчик, который называет себя Xman, предоставляет сторонникам Monero возможность поддержать знаковую монету и остаться в исходной сети. Кодовую базу проекта можно найти на GitHub.

Четвертый проект – это Monero 0, разработчики которого считают, что текущая стратегия XMR больше не является «стабильной и разумной». Ведущий разработчик проекта уверен, что разделение протокола для усиления защиты от ASIC не является консенсусом.

Как напоминает Anycoin , криптовалюта monero представляет собой публичный блокчейн, созданный в апреле 2014 года. XMR не является форком биткоина, а основан на протоколе Cryptonote и использует PoW-алгоритм Cryptonight.

В прошлом месяце крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain выпустил ASIC-майнер Antminer X3, предназначенный для добычи криптовалют, использующих протокол Cryptonight. Его примеру последовали и несколько других производителей, включая Halong Mining и Baikal.

Разработчики Monero решили, что лучше всего будет провести хардфорк, чтобы сделать это оборудование бесполезным. Кодовую базу Monero планировалось обновить до версии 12, чтобы изменить правила консенсуса и сделать протокол Cryptonight более защищенным от ASIC-технологии. Поскольку значительная часть сообщества Monero не поддержала идею, это привело к его расщеплению на несколько подгрупп и возникновению четырех проектов, полагающихся на 11-ю версию кодовой базы Monero.