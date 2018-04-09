На сегодняшний день в Москве насчитывается уже 15 точек, где можно обменять рубли на биткоины и обратно, а по всей России их количество уже исчисляется десятками. Таковы данные приложения Bitmap (или Bitmapp для iOS).

В Москве обнаружены 11 офисов онлайн-обменников и 4 биткоин-банкомата от компании RusBit. Большинство из них работают в основном только с биткоинами, однако, в некоторых пунктах можно обменять рубли на litecoin, dash, ethereum, monero, сообщает Coinfox .

При этом, чтобы попасть в один из офисов онлайн-обменников необходимо заранее создать заявку, определиться с суммой и временем посещения офиса. Минимальная сумма, которую можно обменять в столице составляет 600 рублей, а максимальная доходит до 3 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе в Москве около Курского вокзала был обнаружен пункт покупки и продажи биткоинов «Сберкоин». Компания позиционирует себя как «первый российский криптообменник».