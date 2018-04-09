Банк России по итогам двух депозитных аукционов, проведенных во вторник, 10 апреля, привлек 3 трлн 160,4 млрд рублей свободной банковской ликвидности, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, по итогам недельного аукциона ЦБ привлек 2 трлн 664,9 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны банков при лимите аукциона в 2,7 трлн. В аукционе приняли участие 275 кредитных организаций из 60 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7% до 7,25%, средневзвешенная ставка размещения составила 7,22% годовых.

По итогам еще одного, однодневного, аукциона регулятор также привлек на депозиты все предложенные банками средства — 495,5 млрд рублей, в то время как лимит составлял 700 млрд. Средневзвешенная ставка размещения средств 115 банков из 30 регионов составила 7,2% при диапазоне ставок в заявках от 7,1% до 7,25% годовых.

За неделю после предыдущего депозитного аукциона со сроком привлечения средств семь дней (такие аукционы проводятся по вторникам) состоялось еще два более «коротких» аукциона, на которых объем предложения со стороны банков оказался больше установленных лимитов. В частности, 5 апреля было размещено 300 млрд рублей на четыре дня при объеме предложения 352,7 млрд, а на однодневном аукционе 9 апреля банки смогли разместить в ЦБ на депозитах 500 млрд рублей из предложенных 676,7 млрд.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Максимальным разовым объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд.



На начало дня 10 апреля в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 4 трлн 38,9 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.

