По условиям соглашения, РЭЦ включил «Возрождение» в перечень уполномоченных банков, что позволит финансовой организации предоставлять клиентам – организациям и компаниям льготное финансирование по ставкам до 5% годовых за счет компенсации части процентной ставки со стороны государства.

«Сотрудничество с «Российским экспортным центром» позволит повысить доступность финансирования и создать льготные условия для российских экспортеров», – отметил заместитель председателя правления банка «Возрождение» Евгений Павлов.

Банк «Возрождение» имеет большой опыт работы с участниками ВЭД: порядка 1,1 тысячи клиентов Банка – юридические и индивидуальные предприниматели – являются участниками ВЭД, из них 70% находятся в Московской области. С 1994 года банк как агент валютного контроля осуществляет обслуживание внешнеторговых сделок клиентов, проводит международные расчеты в рамках внешнеторговых договоров. География стран, с которыми клиенты Банка имеют внешнеэкономические связи, включает 137 государств.

Структура основных экспортируемых товаров клиентами банка «Возрождение»: сельхозоборудование, минеральные удобрения, драгоценные камни, нефтепродукты, сельхозпродукция, металлоизделия, стройматериалы, продукция лесоперерабатывающей промышленности и товары народного потребления.