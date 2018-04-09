Объем выдачи ипотечных кредитов банка «Возрождение» за последние 6 месяцев вырос более чем на 60% и составил в марте 1,55 млрд рублей. Всего объем ипотечного портфеля по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 41,6 млрд рублей.

Положительная динамика связана с улучшением в 2018 году условий жилищного кредитования: за указанный период банк «Возрождение» дважды снижал ставки по всем видам ипотечных кредитов. На сегодняшний день минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет 9% годовых, на вторичном – 9,2%.

«Возрождение» продолжает активно развивать ипотечное направление: Банк является финансовым партнером программы «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов, в рамках которой Правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры. В марте 2018 года Банк также стал участником программы льготной ипотеки под 6% для семей с детьми.