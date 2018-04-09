По кредиту « Простой » минимальная ставка снижена с 15,7% до 13,95% годовых.

Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по программе кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса , предлагающей финансирование на пополнение оборотных средств, инвестиции, неотложные нужды.



По кредиту « Простой » минимальная ставка снижена с 15,7% до 13,95% годовых. Денежные средства можно привлечь в сумме до 3 млн рублей на срок до трех лет.

«Предлагаемая по программе минимальная ставка — 13,95% годовых достаточно высока для рынка, однако банк предлагает ускоренное рассмотрение документов и принятие решения, что может быть интересно предпринимателям в отдельных случаях», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.