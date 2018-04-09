За год по конкурснуму производству в ИтехБанке АСВ в суды подано более 470 исков на сумму 21,8 млрд рублей, из которых удовлетворено 325 заявлений на сумму 6,6 млрд рублей, возбуждено 339 исполнительных производств на сумму 2,4 млрд рублей.

Требования включены в реестр на сумму 4,9 млрд рублей, сообщает TatCenter .

Также АСВ подавало 381 заявление на сумму 4,7 млрд рублей о признании сделок недействительными. 26 заявлений на общую сумму 1,1 млрд рублей банк удовлетворил.