Агентство по страхованию вкладов с 11 апреля приступает к расчетам с вкладчиками самарского АктивКапитал Банка, чья лицензия была отозвана 29 марта текущего года. Информация о страховых выплатах приводится в сообщении департамента общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за компенсациями на сумму около 22,9 млрд рублей могут обратиться порядка 30,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков со счетами (вкладами) для предпринимательской деятельности (их требования составляют около 23,5 млн рублей).

Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 субъектах РФ, в том числе в Самарской области — на 8,7 млрд рублей (за страховкой могут обратиться порядка 13,7 тыс. вкладчиков), в Москве и Московской области — на 3,9 млрд (4,4 тыс. человек), в Санкт-Петербурге — на 3,6 млрд (4,7 тыс. человек).

В период до 11 апреля 2019 года прием заявлений вкладчиков и иных необходимых документов, а также сами страховые выплаты осуществляются через Сбербанк и ВТБ . При этом каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только определенной группе вкладчиков АктивКапитал Банка в зависимости от места жительства вкладчика (согласно документам, представленным в банк при открытии вклада) и начальной буквы его фамилии.

Так, в городах Самарской области Нефтегорске, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево и Чапаевске, а также в Бугуруслане Оренбургской области со всеми вкладчиками АктивКапитал Банка рассчитается Сбербанк. В остальных населенных пунктах и регионах, где будут осуществляться выплаты, в Сбербанк смогут обратиться вкладчики, чьи имена прописаны в документах латинскими буквами, а также вкладчики с фамилиями, начинающимися на русские буквы от «А» до «Л» включительно, а вкладчики с фамилиями на буквы от «М» до «Я» получат страховое возмещение в ВТБ.

Для определения своего банка-агента вкладчик также может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» . На сайте АСВ представлен список отделений банков-агентов , через которые можно получить страховку.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года.

