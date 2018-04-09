Банк России с 9 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 58,57 рубля, что выше предыдущего дня на 73,82 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 71,88 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 117,78 копеек, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Мои цели по курсу доллара США находятся на отметках 62,50 рубля к 21 мая и 64,50 рубля к 18 июня. По паре евро/рубль ближайшая цель стоит на уровне 79,50 рубля к началу мая. Считаю, что Банк России откажется от валютных интервенций пока не увидит от колебаний рубля угрозу финансовой стабильности», - прогнозирует он.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи ожидается коррекционный рост рубля. Подъем нефти марки Brent выше 69 долларов, а также начало подготовки экспортеров к налоговым выплатам и желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в российской валюте, приведут к некоторому укреплению рубля по отношению к основным мировым валютам.

«Так, доллар в первой половине дня может отступить в район 60,3 - 60,4 рубля. При этом с технической точки зрения, после пробоя уровня 59 рублей, ближайшими сопротивлениям для американской валюты выступают отметки 61 и 62 рубля. В случае возобновления роста в долларе «медведи» могут использовать эти уровни в попытках организовать коррекцию, либо возобновить полноценное снижение», - поясняет аналитик.

«Пара USD/RUB проторгуется диапазоне 59,64-61,68 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в широком диапазоне 73,3-76 рублей», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.