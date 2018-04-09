Клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.



Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и на сайтах в Интернете. Клиенты банка, получившие такую карту, могут снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающих бесконтактную технологию оплаты Mastercard. Альфа-Банк первым на российском рынке предложил своим клиентам такую возможность.

Моментальный выпуск карты в приложении — это технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее чем за минуту. Так, например, клиенты банка могут в несколько кликов оформить и сразу начать пользоваться картой cash back, по которой можно вернуть до 60 тыс. рублей в год и получить до 6% по накопительному счету.

Карту можно заказать, кроме мобильного приложения Альфа-Банка, в любом отделении, по телефону и в интернет-банке. Клиент моментально получит уведомление на экране своего смартфона Apple. Карта станет доступна в приложении «Альфа-Мобайл» уже через пару секунд. Клиенту достаточно перейти по ссылке из уведомления и привязать выбранную карту к Apple Pay, чтобы начать использовать ее для оплаты любых товаров и услуг.

«Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Объем платежей по бесконтактным картам и через смартфоны в Альфа-Банке за год увеличился в два раза. Сегодня мы предлагаем клиентам моментальный доступ к инновационной технологии: они смогут расплатиться с помощью смартфона уже через минуту после заказа карты», — прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, которое он указал при заказе карты, или с помощью курьера — в удобное для себя время.

Клиенты могут моментально оформлять ранее одобренные банком кредитные карты .

В течение 2018 года Альфа-Банк будет совершенствовать эту технологию. В ближайшем будущем функциональность станет доступна для клиентов банка, использующих смартфоны на базе операционной системы Android.

Банковские услуги для населения развиваются в направлении упрощения использования и все более глубокого применения мобильных онлайн-технологий. По мнению ведущего аналитика компании «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, с этих позиций карта Альфа-Банка совпадает с трендом интеграции новых опций в функционал смартфонов. Это может быть востребовано населением, поскольку россияне привыкают к расширению «полномочий» своих устройств в повседневной жизни — от мессенджеров до вызова такси или заказа пиццы. Банковские продукты просто становятся в этот ряд.

Эксперт отмечает, что данное приложение привлекает своей простотой, скоростью и удобством в оплате, отсутствием дополнительной необходимости иметь при себе пластиковую карту. Принципиальным становится выход карты в офлайн, то есть то, что ее можно использовать не только в Интернете, что ограничивает функционал. При соединении с Apple Pay радикально расширяются возможности: становятся доступными наиболее распространенные операции по картам — оплата покупок в торговых точках и снятие денег в банкоматах.

Как отмечает председатель наблюдательного совета банка «Воронеж» Мурад Салихов, бесконтактная оплата через телефон безопаснее, так как для оплаты телефоном необходимо ввести пароль на телефоне или сканировать отпечаток пальца. Для бесконтактной оплаты картой покупки стоимостью до 1 тыс. рублей не надо даже вводить ПИН-код.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru