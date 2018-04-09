Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Росдорбанку кредитный рейтинг «BB-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.



«Кредитный рейтинг ПАО «Росдорбанк» обусловлен ограниченной рыночной позицией, удовлетворительной достаточностью капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию», — отмечается в сообщении.



К позитивному рейтинговому действию могут привести значительное снижение уровня проблемной задолженности и снижение доли средств физических лиц в обязательствах банка. По мнению АКРА, негативно повлиять на рейтинг Росдорбанка могут снижение уровня достаточности капитала Н1.2 ниже 9%, ухудшение качества кредитного портфеля, снижение операционной эффективности, а также повышение концентрации ресурсной базы на крупнейших кредиторах (вкладчиках).