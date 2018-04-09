Акибанк представляет своим клиентам услугу - Модуль «iBank 2 для 1С». Решение позволит воспользоваться сервисами банка, напрямую из вашей учетной системы.

С помощью модуля возможно создавать платежные поручения и направлять их в банк; получать статусы отправленных платежей; просматривать выписки по счетам; направлять письма в банк, а также получать письма из банка; работать с документами и счетами нескольких организаций в режиме одного окна системы «1С: Предприятие», говорится в сообщении кредитной организации.

Для подключения нужно скачать модуль, перейдя по ссылке . Клиентская часть «iBank 2 для 1С» может быть установлена в 1С и настроена бухгалтером самостоятельно, для этого нужно следовать появляющимся на экране подсказкам.