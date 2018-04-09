Пользователи криптовалют в Индии запустили петицию, адресованную центральному банку и премьер-министру Индии, в которой утверждают, что «страна должна находиться в первых рядах блокчейн-революции». таким образом, они выступают против «иррационального» запрета на операции с криптовалютами для финансовых институтов, который объявил Резервный банк Индии (РБИ).

Петиция призывает власти страны создать нормативно-правовую базу, которая позволит «криптовалютным инновациям процветать, вместо того чтобы душить их». Авторы также отмечают «лицемерие» индийского центробанка, ранее объявившего о планах по выпуску собственной цифровой валюты, сообщает ForkLog .

Кроме того, авторы документа отмечают, что криптовалютные биржи в Индии стараются соблюдать все нормативные требования и соблюдать строгие стандарты KYC. В заключение предлагается наладить конструктивный диалог между правительством и центробанком страны.