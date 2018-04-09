Россия и Всемирный банк продлили совместную работу над проектом повышения финансовой грамотности в РФ до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщила координатор проекта Минфина РФ Анна Зеленцова в кулуарах открытия IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.



«Проект продлен, он был до апреля 2019 года, теперь — до конца декабря 2020 года специально продлили под реализацию стратегии финансовой грамотности РФ, чтобы плавно перейти», — сказала Зеленцова.

По ее словам, дополнительных средств от Всемирного банка на продление проекта не потребуется. «Всемирный банк продолжает оказывать нам техническое содействие. Совместный проект позволяет нам проводить международные запуски и привлекать международных экспертов», — сообщила она.

По ее информации, параллельно с проектом Минфином будет вестись подготовка государственной программы под реализацию стратегии финансовой грамотности. Программа будет рассчитана на 2021—2023 годы.